Responsável pelo caso Henry Borel, a juíza Elizabeth Machado Louro autorizou a elaboração de laudo psicológico pedido pela defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho . A solicitação foi feita no dia 29 de novembro .

"Nos termos do que já veio decidido à fl. 1868, em pedido semelhante formulado pela defesa de Monique, também de forma excepcional, DEFIRO o requerido, em atenção ao princípio da plenitude de defesa, sendo que o acesso das psicólogas indicadas deverá se dar, igualmente, mediante adoção das cautelas de estilo que julgar necessárias a autoridade custodiante. Oficie-se informando os nomes das profissionais indicadas pela defesa", escreveu a magistrada.



Segundo o pedido do advogado de Jairinho , Braz Sant’Anna, o laudo seria elaborado por profissionais indicados pela defesa com a confecção de entrevistas e aplicação de instrumentos psicológicos. A defesa também requiriu que as análises sejam aplicadas em três dias diferentes, com intervalos estabelecidos pela unidade prisional de Bangu 8, onde Jairinho está.

"Considerando as limitações existentes do contexto que será realizada a AP (Avaliação Psicológica), indicamos que o mais adequado é que as entrevistas e aplicações dos instrumentos psicológicos sejam realizados em três dias na Penitenciária Bangu 8, pela manhã e pela tarde, entre os horários 9h às 17h. Cada encontro terá duração mínima de quatro horas com intervalos necessários respeitando os horários estabelecidos pela instituição", diz o documento.

A defesa da mãe de Henry, Monique Medeiros, também solicitou a mesma avaliação psicológica em setembro deste ano .

Nesta terça-feira (14), Jairinho passará por uma continuação da audiência de instrução e julgamento, em uma sessão com as testemunhas dele e as de Monique.

O ex-parlamentar e sua ex-namorada, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva são réus por torturas e homicídio qualificado contra o filho dela, Henry Borel Medeiros, de 4 anos, e ainda fraude processual e coação.