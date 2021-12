Isac Nóbrega/ PR Igreja evangélica recebe mais de R$ 3 milhões em propaganda do governo Bolsonaro

Em quase três anos de gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL), a igreja evangélica Sara Nossa Terra já recebeu cerca de R$ 3,7 milhões em publicidades do governo federal. As informações foram divulgadas pela revista Veja.

Os dados da Secretaria de Comunicação do governo, a Secom, mostram que a TV Gênesis, como é chamada a emissora da igreja, é a campeã entre as TVs religiosas que receberam verba pública para a exibição de propaganda.

A TV Gênesis fica à frente de veículos mais conhecidos como TV Cultura, TV Gazeta, ESPN, Discovery, Sony, Fox, e Disney e só perde em questão de verba para canais abertos de massa, como TV Globo, SBT e Record, por exemplo.

Desde janeiro de 2019, a emissora da Sara Nossa Terra já recebeu pagamentos para divulgação de campanhas como as de conscientização e vacinação contra o coronavírus (846,6 mil reais), combate ao mosquito da dengue (740,8 mil reais) e vacinações contra o sarampo (300 mil reais) e o Influenza (168,9 mil reais).

Leia Também

A igreja Sara Nossa Terra segue a doutrina da teoria da prosperidade, vertente religiosa que defende, em linhas gerais, que os fiéis podem aumentar sua riqueza material de forma proporcional às doações que fazem à igreja. Entre os seus fiéis mais célebres está o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.

Hoje defensora do bolsonarismo, a igreja já apoiou o governo do PT, na época de Dilma Rousseff. Em 2010, o bispo Rodovalho afirmou que apioava a presidente. "Eu apoio a presidente Dilma Rousseff por uma simples razão. Ela foi a única candidata a presidente da República nessas eleições que se comprometeu conosco a permitir que o Congresso Nacional legisle sobre as bandeiras da vida, da família e da igreja”, disse Rodovalho na ocasião.

Em 2016, a Sara Nossa Terra recebeu R$ 1,1 milhão do governo para divulgação de propagandas. No seguinte, com Michel Temer, a arrecadação caiu para R$ 44,4 mil.