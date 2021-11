Reprodução/Eduardo Barreto Bolsonaro no PL: Transmissão da filiação deixa ruas vazias em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou na manhã desta terça-feira (30) a sua filiação ao Partido Liberal, de Valdemar Costa Neto - condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. A transmissão ao vivo do evento, realizada na parte externa do Complexo Brasil 21, em Brasília, contou com uma pequena quantidade de apoiadores. As informações são do jornalista Guilherme Amado.

Durante a filiação de Jair, seu filho e senador Flávio Bolsonaro (PL) - que também se filiou à sigla - disse que seria possível realizar o evento "no Maracanã". Valdemar, presidente da sigla, ressaltou que Jair iria sentir "o povo que está lá fora". Flávia Arruda, ministra-chefe da Secretaria de Governo, também pontou que "o povo" aguardava pelo capitão o Exército. A realidade, porém, foi diferente.





A sigla disponibilizou um trio elétrico com telões que realizavam a transmissão em tempo real do que ocorria no prédio do evento. O ato, porém, foi acompanhado por cerca de 30 militantes.