Reprodução O advogado Antônio Carlos de Almeida, mais conhecido como Kakay

Nesta quarta-feira (1/12), será lançado o livro Muito Além do Direito, de autoria do advogado Antônio Carlos de Almeida, mais conhecido como Kakay.

A obra reúne uma série de artigos do criminalista, com ensaios sobre o cenário político e jurídico brasileiro. Ao Metrópoles, Kakay disse que o livro “trata-se de uma reflexão geral com uma pitada de poesia”.

A capa do livro foi baseada no texto “Para Não Dizer que Não Falei das Cores”, no qual Kakay defende a necessidade de a população brasileira retomar o orgulho e “ter o direito de usar as cores da bandeira, os símbolos nacionais como representações do país, não de um governo”.



As questões abordadas em Muito Além do Direito vão da Operação Lava Jato ao aborto. Sobre esse último tema, Kakay critica a “hipocrisia da indigência intelectual e da falta de compromisso com a realidade brasileira”.