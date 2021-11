Reprodução Banco localizado pela Força Aérea Brasileira durante buscas por avião bimotor desaparecido

Equipes da Força Aérea Brasileira localizaram destroços com probabilidade de serem da aeronave desaparecida. Imagens compartilhadas nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, mostram uma poltrona boiando no mar, que pode pertencer ao avião bimotor que caiu em mar aberto entre Ubatuba (SP) e Paraty (RJ), na noite desta quarta-feira.

Três pessoas estavam a bordo, entre elas o copiloto identificado como José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos. A família busca por notícias desde a noite de quarta-feira.

As buscas pela aeronave começaram por volta às 4h15, com a ajuda de um helicóptero na área delimitada. Eles também utilizaram óculos de visão noturna (NVG, sigla em inglês para Night Vision Goggles). Às 6h35 a Força Aérea Brasileira encontrou destroços e a localização foi repassada aos órgãos de busca marítima e os voos continuam.

Leia a nota completa da Força Aérea Brasileira:

Conforme estabelecido nas normas internacionais de busca e salvamento, às 4h15 de quinta-feira (25) um helicóptero H-36 Caracal do 3°/8° GAV iniciou as buscas na área delimitada, utilizando óculos de visão noturna (NVG, sigla em inglês para Night Vision Goggles). Às 6h35 a Força Aérea Brasileira localizou destroços com probabilidade de serem da aeronave desaparecida. A localização foi repassada aos órgãos de busca marítima e os voos continuam.