Reprodução/redes sociais Avião caiu no mar entre a divisa de SP e RJ

A família, amigos e a namorada do copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, estão compartilhando na internet mensagens pedindo por notícias do piloto que está desaparecido desde às 21h de quarta-feira. No post diz que a aeronave, de prefixo PP-WRS, com três pessoas, precisou realizar um pouso de emergência sobre a água na região de Paraty. O Corpo de Bombeiros continua as buscas pela aeronave.

Última referência de localização da aeronave, onde o Corpo de Bombeiros do RJ fez contato com o Corpo de Bombeiros de SP: 23°24'48.0"S 44°47'59.0"W ( 1 embarcação SP - Grupamento Marítimo ) com 4 Bombeiros efetuando buscas. #193S . pic.twitter.com/A5whK2g0PW — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 25, 2021





Segundo Thalya Viana, namorada do copiloto, o voo saiu do Rio por volta das 8h30 em direção à São Paulo e retornaria para a capital fluminense por volta das 18h30. No entanto, a decolagem atrasou e o trio só saiu da capital fluminense duas horas depois. Meia hora depois, a jovem disse que o avião desapareceu.



Segundo a namorada de José, os pais do rapaz chegaram a alugar um barco por conta própria para fazer as buscas em alto mar.





O avião, modelo PA-34-220T, pertencia ao copiloto, identificado como José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos. A aeronave não poderia fazer táxi aéreo, mas tinha autorização para fazer voos noturnos privados. A vistoria estava em dia. Na manhã desta quarta-feira, o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico montou uma operação para tentar localizar as vítimas.