A estudante universitária Thayla Ares Viana, de 20 anos, namorada do copiloto José Porfírio de Brito Júnior, também de 20, afirmou na manhã desta quinta-feira que tem esperança de encontrar o rapaz.

Ele e outras duas pessoas estão desaparecidas desde a queda da aeronave entre Ubatuba (SP) e Paraty (RJ). Thayla afirmou que a última vez que falou com João foi as 20h12 de ontem “quando ele se preparava para voltar”. Duas horas depois ela tentou falar novamente e não conseguiu.

"A última vez que eu falei com ele foi pouco depois das 20h. Ele me disse que estava decolando e logo chegaria em casa. Depois disso eu fui fazer as minhas coisas. Pouco depois das 22h a mãe dele me ligou desesperada dizendo que tinha perdido o contato com o filho . Desde ontem estamos tentando contato e nada. Ninguém nos ajuda", diz a universitária de direito, que completa: "Eu espero que ele esteja bem e seja encontrado em algum lugar."

Na manhã desta quarta, a FAB informou que encontrou destroços de uma aeronave que pode ser às das vítimas.

Questionada se João era o dono da aeronave, Thayla afirmou que a aeronave “foi vendida há alguns anos” para uma terceira pessoa. A universitária não soube dizer quem é o atual proprietário do monomotor. Ela também não soube dizer quem eram piloto e passageiro que estavam no equipamento.

"De fato ele era o dono do avião. Mas, foi vendido há alguns anos. Não sei para quem. Eu também não sei quem era o piloto e o passageiro" , diz a estudante.

Família, amigos e a namorada do copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, estão compartilhando na internet mensagens pedindo por notícias do piloto que está desaparecido desde às 21h de quarta-feira. A postagem nas redes sociais informa que a aeronave, de prefixo PP-WRS, com três pessoas, precisou realizar um pouso de emergência sobre a água na região entre Paraty, no Rio, Ubatuba em São Paulo.