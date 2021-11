Roberto Castro/ Mtur Secretário da Cultura, Mario Frias é hospitalizado após sentir dores no fêmur

Secretário especial da Cultura, Mario Frias deu entrada nesta terça-feira (23) no hospital Alvorada, na Asa Sul, em Brasília, após sentir dores no fêmur. De acordo com nota divulgada pela Secretaria, compartilhada pelo titular da pasta em suas redes sociais, ele foi avaliado, medicado e liberado para seguir para casa, de onde despachou em home office.

Esta é a terceira vez que Frias é hospitalizado desde que assumiu a Cultura do governo Bolsonaro, em junho de 2020. Em dezembro do ano passado, o secretário foi internado com "príncípio de infarto" e foi submetido a um cateterismo para a colocação de dois stents.

Em maio deste ano, o secretário voltou a ser internado para um novo cateterismo, após o segundo princípio de infarto num período de seis meses.