Silas Laurentino Balsas de garimpo ilegal no rio Madeira, no Amazonas





O rio Madeira, no Amazonas, é alvo de uma invasão de centenas de balsas de garimpo ilegal desde o último domingo (21). As balsas estão enfileiradas entre os municípios de Autazes e Nova Olinda do Norte.

Tudo isso é BALSA pra GARIMPAR.



São mais de 600, prontas pra entrar numa terra indígena no Amazonas.



Tudo isso é BALSA pra GARIMPAR.

São mais de 600, prontas pra entrar numa terra indígena no Amazonas.

Os criminosos estão jogando sem marcação.







Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, informações preliminares indicam que há cerca de 640 balsas na região, em busca de ouro. A publicação explica que essas balsas usam longas mangueiras que são lançadas até o leito do rio e, depois de acionadas por geradores, sugam tudo que encontram - em outubro, yanomamis denunciaram a morte de duas crianças indígenas que foram sugadas por balsas do tipo.

No caso atual, os garimpeiros correm para extrair o material após terem ouvido que encontraram uma grande quantidade do minério no local. "Lá embaixo estão fazendo uma grama de ouro por hora", diz um garimpeiro em áudio obtido pelo jornal.







Em resposta, o Ibama disse que já "teve ciência do caso" e que se reuniu com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) para "tomar as devidas providências e coordenar uma fiscalização de garimpo na região". Já o Ipaam informou que será feito um diagnóstico para apurar a real situação da área.