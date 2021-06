REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Força Nacional apoiará indígenas Yanomamis após conflitos com garimpeiros

Uma portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (14) - através do Ministério da Justiça e Segurança Pública - autorizou o envio da Força Nacional para apoiar a Terra Indígena Yanomami . As informações são do portal G1.

A decisão foi assinada pelo ministro Anderson Torres e terá uma duração total de 90 dias. Caso seja necessário, a medida poderá ser prorrogada.

Segundo o documento oficial, a Força Nacional será enviada para ceder apoio às "atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado".





Os Yanomamis correspondem a maior reserva indígena em extensão territorial do país. Desde o dia 10 de maio, a região registra uma série de conflitos armados pelos garimpeiros.