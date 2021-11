Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais os maiores estragos se concentraram no quarto, lugar onde a vela estava no momento do ocorrido

Na madrugada desta quarta-feira (24/11) um apartamento pegou fogo em Poços de Caldas, Sul de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a moradora, de 39 anos, informou à guarnição que teria esquecido de apagar uma vela no quarto, que pode ter causado o incêndio. Ninguém ficou ferido com o acidente.

A proprietária do apartamento localizado no Bairro Jardim Itamarati III, na Zona Leste de Poços de Caldas, acionou os bombeiros por volta da 0h40.

O fogo resultou em danos em todos os cômodos da residência, porém os maiores estragos se concentraram no quarto, lugar onde a vela estava no momento do ocorrido.

Os vizinhos conseguiram controlar as chamas até a chegada do socorro com o uso de extintores e baldes de água.

Após a chegada dos bombeiros, eles realizaram a ventilação do local, rescaldo e isolamento para a ação pericial que será realizada pela Polícia Civil ainda nesta quarta-feira.

Ainda pela madrugada, a proprietária do apartamento foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros devido a uma crise hipertensiva. Atualmente, ela já está recuperada.