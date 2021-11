Reprodução Mais de 30 pessoas, incluindo 20 crianças, ficaram feridas em um ataque de piranhas no Rio Paraná em Santa Fé, Argentina

Mais de 30 pessoas, incluindo 20 crianças, ficaram feridas em um ataque de piranhas no Rio Paraná em Santa Fé, Argentina , no último domingo. O calor é propício ao aparecimento desses peixes carnívoros.

A maior parte dos banhistas sofreu com mordidas nos tornozelos, dedos e mãos. No entanto, os casos mais graves foram de uma adolescente de 13 anos que passou por uma cirurgia. Ela foi levada para o Hospital Infantil Doutor Orlando Alassia e submetida a enxerto de quinto metatarso. Além dela, um menino teve fratura exposta na mão.

Imagens de TV locais mostraram uma das vítimas sendo tratada por médicos com uma bandagem no dedão do pé. Segundo Sergio Berardi, representante do sindicato dos salva-vidas da região, os ataques das piranhas estão atribuídos às altas temperaturas e ao baixo nível das águas.

"Esses peixes tendem a se mover em cardumes, então temos muitos ataques simultâneos. Não esperávamos que o que acontecesse antes mesmo de começar o verão aqui. O melhor é aproveitar os chuveiros que estão instalados na praia", disse Berardi ao site The Sun .

Reprodução Salva-vidas atribuem os ataques das piranhas às altas temperaturas e baixos níveis da água





Em 2013, mais de 60 pessoas ficaram feridas em um ataque em massa de piranhas no mesmo rio. O ataque foi o mais grave na cidade desde 2008, quando 40 nadadores ficaram feridos. As piranhas são carnívoras e costumam ser atraídas por sangue ou ferimentos. Algumas chegam a atacar outras da própria espécie.