Reprodução: Redes Sociais Dois homens, um de 28 e o outro de 29 anos são presos após realizar prova do Enem

Dois homens foram detidos após concluírem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesse domingo (21/11), procurados pela justiça, as prisões aconteceram nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, em Paraíba.

Na capital, o foragido de 29 anos responde pelo crime de ameaça. O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execução Penal.

Já em Campina Grande, o investigado tem 28 anos de idade, e o mandado de prisão expedido é para os crimes de homicídio e receptação.

Na Paraíba, mais de 2 mil policiais militares e 345 viaturas atuaram durante o dia de prova. O objetivo foi garantir o processo sem qualquer interferência.