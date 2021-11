Reprodução / Record TV Jovem de 22 anos morreu em acidente na Zona Sul de São Paulo

Uma jovem de 22 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um acidente de carro na Zona Sul de São Paulo , na manhã desta segunda-feira (22). O condutor, que não tinha habilitação para dirigir, bateu o veículo contra um poste na avenida Cupecê.

Duas das vítimas estavam sentadas no colo dos passageiros do banco de trás no momento do acidente, de acordo com a Record TV . O motorista, de 20 anos, estaria dirigindo o veículo em alta velocidade e atravessou duas faixas antes de colidir contra o poste.



No momento da batida, um dos passageiros foi arremessado para fora do carro. Angela Letícia Oliveira de Castro, de 22 anos, uma das pessoas que estava no veículo, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro do Hospital Saboya.

Segundo os bombeiros, um homem de 23 anos também foi socorrido em estado grave e a terceira vítima foi levada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ambas foram levadas ao mesmo hospital.

A quarta vítima, um homem, foi socorrida com fratura na perna e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital de São Paulo.

Os feridos estão em observação, mas não correm risco de vida. Todos os ocupantes do carro seriam parentes.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e a faixa da direita e de passeio foram interditadas após o acidente.

Ainda não se sabe se o motorista permanecerá detido ou se ele pagará multa por dirigir sem habilitação.