MPRS Operação no RS prende dois por suspeita de venda de carne de cavalo clandestinamente para restaurantes

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) deflagrou nesta quinta-feira (18) uma operação contra um grupo suspeito de vender carne de cavalos abatidos clandestinamente a restaurantes de Caxias do Sul (RS). Seis pessoas foram presas, segundo informações do G1 .

Os suspeitos abasteciam estabelecimentos da cidade da Serra Gaúcha com cerca de 800kg de carne de equinos em forma de hambúrgueres e bifes por semana.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP obteve as suspeitas por meio de conversas interceptadas com autorização da Justiça.



Após perícias em duas hamburguerias da cidade, a suspeita foi confirmada após detecção de DNA de cavalo nos lanches. A carne dos equinos também era misturada com peru e suíno,

Além das prisões, o GAECO cumpre 15 mandados de busca e apreensão. A operação localizou ainda pontos de abate e locais onde as carcaças e ossos dos cavalos eram enterrados.