Reprodução Thiago e Jennifer em registros da viagem postados nas redes sociais

O casal de mochileiros Tiago Bohrer (32) e Jennifer Pereira (19) ficou gravemente ferido em um acidente registrado na última terça-feira (16), na BR-060, que liga os municípios de Paraíso das Águas e Bela Alvorada, no Mato Grosso do Sul.

Thiago teve a perna amputada ainda no local do acidente, e está em estado grave na Santa Casa de Campo Grande. Jennifer é de Junco do Maranhão, e está no Centro de Terapa Intensiva (CTI) se recuperando de fraturas graves.

Segundo a imprensa da região, o acidente aconteceu após um condutor de 63 anos, identificado como Clovis Zolet, que conduzia uma motocicleta de grande porte, fazer uma tentativa de ultrapassagem de caminhão em um local proibido.

Thiago e Jennifer, que vinham no sentido oposto da via em uma moto de 150 cilindradas, foram atingidos e arremessados para o acostamento da rodovia. Zolet foi atingido pela carreta e morreu na hora. Ele viajava em um grupo de 10 motociclistas de Caxias do Sul.

O Mato Grosso do Sul era o último estado do mochilão do casal. Horas antes do acidente, eles fizeram um vídeo ao vivo no Facebook comemorando os quilômetros percorridos durante os oito meses de viagem que teve mais de 47 mil visualizações.

"Concluímos os 27 estados [incluindo Distrito Federal] , acabamos de chegar no Mato Grosso do Sul. Estamos liquidados!", disse Thiago. "Demos a volta no Brasil! Acabamos de chegar e estamos cansados. Ontem dormimos só três horas, tá sendo uma história que está marcada. Nem sei o que dizer, bora viver!"