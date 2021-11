Divulgação: Polícia Militar Rodoviária Estadual/SSP-SP 1 milhão encontrado dentro de um estepe no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária encontrou mais de R$ 1 milhão em dinheiro dentro do estepe de uma caminhonete. A quantia foi descoberta durante uma abordagem de agentes do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) em Rancharia, na região de Presidente Prudente, interior de São Paulo. No veículo estavam duas mulheres, de 35 e 44 anos.

A caminhonete modelo Toyota Hilux, com placas de Dourados (MS), com a motorista e uma passageira foi parada na rodovia Raposo Tavares. Por conta do nervosismo das mulheres durante a ação, os policiais investigaram mais afundo o veículo.

Após a busca, os agentes encontraram cerca de R$ 1,1 milhão em espécie no interior da roda usada como estepe, no porta-malas do veículo.

Na ação foram apreendidos o dinheiro escondido no estepe, dois celulares, o veículo e outros R$ 2.583 que estavam em posse das indiciadas. As mulheres foram conduzidas à Polícia Federal.

A dupla foi atuada por crime contra a economia popular e foi liberada após prestarem depoimento. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Presidente Prudente.