Reprodução: Redes Sociais Vendedor de cachorro-quente sendo agredido na Barra da Tijuca

Um vendedor de cachorro-quente foi agredido por dois homens na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A agressão aconteceu na porta de um condomínio na última segunda-feira (15). Após negar a permissão de entrada dos dois homens, o vendedor recebeu socos e chutes.

Um vendedor de cachorro-quente foi agredido por dois homens na Barra da Tijuca após negar a permissão de entrada dos dois homens que, irritados, o agrediram com socos e chutes. #PortaliG pic.twitter.com/aHLNfraH6Q — Portal iG (@iG) November 17, 2021

As imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram o vendedor sendo socado primeiramente no rosto por um dos homens e, em seguida, levando chutes e socos na barriga.

Os agressores queriam abrir o portão para pegar uma moto aquática que estava guardada em uma marina que fica dentro do condomínio. Ao ver que os homens não tinham autorização para entrar no local, o vendedor os impediu. Revoltados, eles o agrediram.

No vídeo, algumas pessoas tentam apartar a briga ao ver a cena de agressão entre os homens. No entanto, somente quando o vendedor cai no chão os agressores cessam os socos e saem do local.

A vítima foi acolhida por pessoas que estavam nas proximidades e o caso foi registrado na 16ªDP (Barra da Tijuca).