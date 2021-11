Reprodução Governo dos EUA recebe pedido de extradição de Allan dos Santos

O governo dos Estados Unidos da América (EUA) recebeu o pedido de extradiçção do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. A ordem, emitida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, chegou na mesa do mandatário norte-americano na última semana. As informações são da jornalista Camila Mattoso.

A solicitação - contra o influenciador e amigo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - partiu de um departamento do Ministério da Justiça. O 'núcleo-duro' da pasta e o Palácio do Planalto só foram notificados após o envio da documentação à administração norte-americana.

Com isso, a chefe do setor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional (DRCI), delegada Silvia Amélia, foi demitida do cargo. Já aliados do ministro Anderson Barra Torres, porém, negam que a saída da servidora refere-se ao episódio.

Após o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão de Allan dos Santos - em uma investigação que apura a atuação de uma milícia digital que possui a finalidade de atacar a democracia e minar as instituições brasileiras - no dia 5 de outubro, o DRCI encaminhou o pedido aos Estados Unidos.





No dia 19 de outubro, a solicitação - que corria sob sigilo - deixou o setor do ministério e encaminhou-se ao Itamaraty, que o repassou fisicamente à diplomacia dos EUA.