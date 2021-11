Divulgação/Instagram João Doria (PSDB), governador de São Paulo

O Governador de São Paulo, João Doria, ampliou sua vantagem em um eventual segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), segundo pesquisa XP/Instituto Ipespe. Doria tinha 30% em abril, e agora ele bateu 40%. Por outro lado, Bolsonaro caiu de 40% para 35% das intenções de voto.

Doria também se mostra o candidato mais competitivo dentro do PSDB. No cenário de confronto entre Bolsonaro e Doria, Doria atinge 40%. Já no cenário com o Eduardo Leite, ele tem 37% contra 34% de Bolsonaro.

O levantamento foi feito de 25 a 28 de outubro, com 1.000 entrevistados com 16 anos ou mais, em todas as regiões do país. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou menos e o intervalo de confiança é de 95,5%.