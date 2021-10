Reprodução Celular retirado do estômago de paciente

Um homem que havia engolido um telefone celular esperou seis meses até procurar um médico. Ele aguardava que o aparelho saísse do corpo de uma forma natural. Com vergonha de revelar o seu problema, o egípcio preferiu "deixar a natureza agir". Obviamente, não deu certo.

Quando ele começou a perder muito peso, já que o celular obstruía a passagem de alimentos, não houve outra saída: com fortes dores abdominais, o homem, que não teve a identidade revelada, virou paciente do Hospital Universitário de Aswan (Egito), onde recentemente foi realizada cirurgia de emergência, contou o "Gulf Today".

Os médicos do hospital afirmaram que esse foi o primeiro caso do tipo que atenderam. O paciente deu muita sorte, já que, pela demora para procurar ajuda profissional, poderia ter contraído uma infecção fatal. O egípcio passa bem, de acordo com Ashraf Maabad, o diretor da unidade de saúde.

Uma história semelhante ocorreu em Pristina (Kosovo), em setembro. Um homem de 33 anos foi submetido a um procedimento de emergência após engolir um celular Nokia, modelo 3310, popular no início dos anos 2000.