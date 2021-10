Reprodução A mulher ficou surpresa ao encontrar apenas uma batata encharcada de óleo

Uma moradora de Huddersfield, West Yorkshire, na Inglaterra, ficou surpresa ao abrir uma embalagem de batatas fritas. Diferente do formato chips que geralmente são encontrados, Leah se deparou com uma única batata no pacote.

Segundo ela, a surpresa aconteceu durante seu horário de almoço. "Eu estava entre reuniões enquanto trabalhava em casa, então corri para a cozinha para pegar uma sacola para mim e meu namorado", disse em entrevista para o Metro News UK .

Leah relata não ter notado nada de diferente nas embalagens. De acordo com o relato, ela comprou um pacote grande com várias porções menores, o que dificultou que ela percebesse a diferença.

"Eu abri e sem olhar, alcancei para sentir uma bola fria e lisa. Fiquei tão chocada e completamente apavorada com o que acabara de tocar, mas tudo o que consegui foi uma batata frita encharcada", disse a designer.

Leah conta que seu namorado ficou rindo da situação equanto comia, segundo ela, "seu pacote cheio de batatas fritas normais".