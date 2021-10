Reprodução Prédio de três andares desmorona em Nilópolis-RJ; sobreviventes são encontrados

Um acidente marcou a manhã deste domingo (24) no bairro de Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluninense do Rio de Janeiro. Isso porque um prédio de três andares desabou, por volta das 6h45, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate de possíveis vítimas, mas um jovem foi encontrado sem vida nos escombros. As informações são do portal G1.



Testemunhas informaram que duas famílias moravam no imóvel. Uma mulher e sua filha adolescente viveriam no primeiro apartamento e um casal de idososno terceiro. Este último encontrava-se vazio. De acordo com a corporação, outras duas pessoas foram resgatadas com vida.





Segundo moradores, o jovem que faleceu no incidente não morava no imóvel. O prédio encontrava-se localizado na Rua Coronel José Muniz, número 808.