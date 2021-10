Reprodução Jair e Laura Bolsonaro

Laura Bolsonaro, filha do presidente Jair Bolsonaro , está próxima de obter uma vaga para cursar o 6° ano no Colégio Militar de Brasília sem passar pelo processo seletivo. Funcionários da escola já foram comunicados sobre a possibilidade, segundo o colunista Guilherme Amado, do site Metrópolis.

O presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o assunto. No dia 24 de agosto, sinalizou a possibilidade de Laura, de 11 anos, estudar no Colégio Militar de Brasília para apoiadores. “A imprensa já está batendo. Ela tem direito por lei, até por questão de segurança”, disse o presidente na ocasião.

Para que Laura Bolsonaro possa cursar o 6° ano no Colégio Militar de Brasília, o Exército Brasileiro precisa aprovar a matrícula. Recentemente, o filho da deputada Carla Zambelli (PSL-SP) foi matriculado no colégio em Brasília sem passar por processo seletivo, também com a justificativa de ‘segurança’.