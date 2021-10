Reprodução Criança liga para emergência e pede para policia conferir seus brinquedos

A polícia da cidade de Invercargill, na Nova Zelândia, viveu no último dia 15 do outubro uma situação inusitada. Uma criança de quatro anos de idade ligou para o serviço de emergência e revelou que havia brinquedo a espera dos agentes policiais. Após realizar uma visita na casa do garoto, o oficial Kurt confirmou que as brincadeiras realmente são muito legais. As informações são da agência AP. Veja o bate papo entre a criança e a policial:





O menino, que não teve seu nome revelado, realizou a ligação e perguntou para a policial: "Posso te dizer uma coisa? Tenho alguns brinquedos para você". "Você tem brinquedos para mim?", pergunta a agente, que ouve do menino: "Sim, venha vê-los!"

Na sequência, um adulto pega o telefone e afirma que foi um engano pois não há emergência alguma no local. Mesmo assim, a policial encaminhou um agente para verificar se tudo se encontrava bem. Kurt, o oficial que topou o desafio, confirmou que o garoto realmente "tinha brinquedos legais".





O agente aproveitou para ter um "bom pate-papo educacional" com a criança e deixou o menino conhecer "a viatura e as luzes do carro". A corporação pediu para que crianças não liguem para o serviço de emergência sem que haja uma situação de perigo, mas ressaltaram que o ocorrido foi "fofo demais para não ser compartilhado".