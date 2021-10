Reprodução/redes sociais Bolsonaro mente ao dizer que vacinas contra Covid podem desenvolver HIV/Aids

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mentiu após afirmar em sua live semanal, realizada na última quinta-feira (21), que quem se vacinou completa contra a Covid-19 - com duas doses ou com dose única caso seja o imunizante da Janssen - poderá desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids).

A afirmação do mandatário baseou-se em 'relatórios oficiais' do Reino Unido, porém o próprio governo britânico desmentiu a afirmação. O oficial de comunicações da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, Zahraa Vindhani, ressaltou em resposta ao portal G1 que "vacinas contra a Covid-19 não causam Aids. A Aids é causada pelo HIV."

Daniel Dourado, médico e pesquisador da Universidade de São Paulo, declarou em suas redes sociais - em resposta a declaração do presidente - que "não existe nenhuma possibilidade de vacina causar AIDS".

Não existe NENHUMA possibilidade de vacina causar AIDS. ZERO. Qualquer que seja a vacina. É isso que precisa ser divulgado de forma clara e direta. — Daniel A. Dourado (@dadourado) October 23, 2021









A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda, inclusive, que portadores do HIV que estejam na fase AIDS tomem a dose de reforço da vacina após se imunizar completamente.