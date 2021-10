Reprodução/Twitter Manifestantes inflaram gás de cozinha em protesto ao aumento no preço do produto

Manifestantes se concentraram neste sábado (02) na Avenida Paulista, em São Paulo, para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e protestar contra o preço do gás, combustíveis e a alta inflacionária. Os protestos, que contam com apoio de partidos, como PT, PDT e PSOL, se concentram próximo ao Museu de Arte de São Paulo (MASP).

A reunião começou por volta de 13h e deve contar com a participação de políticos e personalidades. O pré-candidato a presidência, Ciro Gomes, a deputada Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad e Guilherme Boulos devem discursar no evento.

Durante os protestos, um botijão gás foi inflado em meio à avenida para protestar contra o aumento do GLP. O produto custa em média R$ 98 no estado de São Paulo, um dos maiores valores praticados no país.

Tá bonita a presença da turma boa do Ciro na Paulista! #2OutForaBolsonaro #CiroNasRuas pic.twitter.com/7WGaj2wxiT — Ciro Gomes (@cirogomes) October 2, 2021

A concentração na Avenida Paulista só aumenta, daremos o nosso recado em alto e bom som: impeachment já! #2OutForaBolsonaro pic.twitter.com/jy23adDLUV — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) October 2, 2021

Os manifestantes também inflaram um pacote de arroz, em que culpam o ministro da Economia, Paulo Guedes pelo reajuste no preço dos alimentos. A inflação do país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), está próximo de atingir 10% nos últimos 12 meses.

Embora ainda não tenha informações oficiais, organizadores esperam a participação de 250 mil pessoas na manifestação.

*Reportagem em atualização