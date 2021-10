Ingrid Maria/ UJS Registro do protesto em Belém do Pará





Cidadãos que se opõem ao governo Jair Bolsonaro ocupam as ruas em diversas cidades do Brasil na manhã deste sábado (2). Eles pedem, principalmente, o impeachment do presidente da República, mas outras pautas levantadas são contra as privatizações e contra a política econômica do país, diante da constante alta nos preços de itens básicos da cesta básica, da gasolina e do gás de cozinha, por exemplo.



Assim como em outras ocasiões, o ato foi organizado por lideranças políticas, centrais sindicais e entidades estudantis. Veja abaixo registros das manifestações em algumas capitais do país:

Rio de Janeiro (RJ)







Recife (PE)

Leia Também

No Recife, a concentração já tá gigante #2OutForaBolsonaro pic.twitter.com/OvedlaHb0x — Humberto Costa (@senadorhumberto) October 2, 2021







São Luís (MA)







João Pessoa (PB)

Em João Pessoa o povo já está aquecendo!

Em todas as capitais do país, somos maioria pelo pelo #ImpeachmentJá #2OutForaBolsonaro pic.twitter.com/RwxQzTpSLU — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) October 2, 2021





*Nota em atualização.