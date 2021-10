Valter Campanato/ Agência Brasil Ministro testou novamente para Covid-19





O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, até queria voltar ao Brasil nesta sexta-feira (1º), mas não será possível. Em quarentena nos Estados Unidos porque foi diagnosticado com a Covid-19, o ministro repetiu o exame, mas o resultado não se alterou.



"Infelizmente, o exame RT-PCR que fiz ontem continua positivo, o que me impede de retornar ao Brasil ainda hoje. Sigo trabalhando a distância p/ acelerar a imunização dos brasileiros. Agradeço a todos que estão torcendo por mim", compartilhou no Twitter. Na mensagem, ele acrescenta ainda que está sem sintomas e logo estará de volta em solo nacional.



Comitiva de Bolsonaro

Leia Também

Queiroga testou positivo no último dia 22 , quando a comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nos Estados Unidos ainda estava no país. O chefe do Executivo nacional, que afirma ainda não ter se vacinado, foi participar da 76ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).



Antes do ministro da Saúde, um diplomata que ficou responsável por organizar a viagem presidencial testou positivo para o vírus. Depois de Queiroga, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, também foram diagnosticados com a doença.







Além deles, a esposa e a filha de Eduardo e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tiveram o mesmo resultado . As três não viajaram aos Estados Unidos.