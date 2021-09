Reprodução: Câmara dos Deputados Deputado Federal, Eduardo Bolsonaro









Desde o início da semana, três ministros do governo Bolsonaro confirmaram diagnóstico positivo para Covid-19, além do próprio filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) . Os casos aumentaram o temor por um novo surto da doença. Um levantamento feito pelo GLOBO nos últimos dias da agenda apontam que, desde o início da semana, os três infectados estiveram em contato com diversas outras autoridades, incluindo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro Gilmar Mendes e o Procurador-Geral da República Augusto Aras.

Além de Eduardo Bolsonaro, cerca de 50 pessoas que participaram da viagem aos Estados Unidos também estão em isolamento por determinação da Anvisa, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, que permanece no Palácio da Alvorada. A comitiva será testada no final de semana e, se receber um resultado negativo, poderá voltar às atividades presenciais na próxima semana.



Na última quarta-feira, o secretário de Comunicação da Presidência, André Costa afirmou que Bolsonaro está assintomático e que seguirá no Palácio do Alvorada até o período de cinco dias após o último contato com Queiroga, que ocorreu na terça-feira. Esse regramento, previsto no guia do Ministério da Saúde epidemiológico para o vírus, valerá para todos os outros.

Confira a lista de compromissos dos três nos últimos dias:

Eduardo Bolsonaro

O filho do presidente Jair Bolsonaro fez parte da comitiva do governo brasileiro à Nova York, onde o presidente participou da Assembleia Geral da ONU. Além dele, aproximadamente 50 pessoas estiveram na viagem.

Após a confirmação do diagnóstico positivo do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Eduardo Bolsonaro também voltou ao Brasil e seguiu em isolamento. Entretanto, enquanto esteve nos Estados Unidos, o deputado federal acompanhou o presidente e sua comitiva em algumas atividades, como um almoço em uma churrascaria. Além disso, Eduardo teve alguns compromissos particulares, como uma visita à sede da rede social Gettr, do ex-assessor do presidente Donald Trump, Jason Miller.





Tereza Cristina

A ministra Tereza Cristina não foi para os Estados Unidos com a comitiva , mas esteve com diversas autoridades desde esta segunda-feira no Brasil. A ministra encontrou deputados, embaixadores, empresários e diversos políticos. Entre os compromissos de Tereza esteve, por exemplo, uma reunião do seu partido, o Democratas, onde as lideranças da sigla decidiram sobre a fusão com o PSL. Entre os presentes estavam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Bruno Bianco Leal

O Advogado-Geral da União testou positivo para Covid-19 na noite desta quinta-feira, logo depois de participar de uma cerimônia fechada para a recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Bianco estava acompanhado também do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Na última semana, entretanto, se encontrou com algumas autoridades do poder Judiciário, além de parlamantares.