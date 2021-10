Reprodução Polícias Civil e Federal apreendem drogas escondidas em mangas que seriam enviadas para Europa

Uma ação conjunta das polícias federal e civil aprendeu cerca de meia tonelada de cocaína escondida dentro de mangas sem caroço, na tarde de quinta-feira, em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio. A quantidade da droga ainda estava sendo contabilizada na madrugada desta sexta-feira (1º), na Cidade da Polícia. Alguns agentes estimavam em 700 kg o montante apreendido. Segundo os investigadores, o quilo da cocaína é vendido por 30 mil euros, o que significaria um prejuízo de cerca de R$ 100 milhões aos criminosos.

A apreensão ocorreu após trabalho de investigação de agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Polícia Federal que estouraram um galpão com contêineres onde os traficantes estocavam as mangas; elas tinham seu caroço retirado para abrigar o entorpecente que, por sua vez, era acondicionado em um invólucro plástico.



De acordo com as investigações, a quadrilha não pertence a nenhuma facção criminosa e, sim, é um grupo especializado na logística de remessa de drogas para o exterior. Três homens, acusados de envolvimento no esquema, foram presos próximo ao galpão e devem ser indiciados por tráfico internacional de drogas.

Em nota, a Polícia Civil apontou que "o esquema funcionava com o transporte da droga, que saía de outros Estados em fardos de açúcar" e, posteriormente, era colocada nas frutas.

A quadrilha utilizava contêineres refrigerados tanto para conservar as mangas sem o caroço quanto para dificultar a fiscalização das autoridades em relação à logística de se retirar o material em local apropriado. A investigação continua para determinar a identidade dos traficantes além do caminho de entrada e circulação das drogas no Estado. Mais detalhes da investigação serão divulgados em coletiva de imprensa.

A DRFC disponibiliza o número do seu Disque-Denúncia no (2202-0510).