Reprodução/Polícia Militar do Rio de Janeiro/Redes Sociais Tiroteio assusta moradores em Manguinhos e Jacaré no RJ

Um confronto entre policiais e criminosos na Avenida Dom Hélder Câmara, no Jacaré, assustou os moradores da região na noite de domingo (26). O confronto começou por volta das 21h, e teve reflexos em diferentes pontos da via. Não há informações sobre pessoas feridas.

Estamos com equipes da #UPPManguinhos posicionadas na Av. dos Democráticos com Estr. de Manguinhos, na noite deste domingo. pic.twitter.com/n1ExNTok4E — @pmerj (@PMERJ) September 27, 2021





Segundo relatos, policiais militares em viaturas trocaram tiros com criminosos na altura do Buraco do Lacerda, localidade que dá acesso a comunidade do Jacarezinho. Também houve registro de tiroteio do outro lado da Avenida Dom Hélder Câmara, na favela de Manguinhos.





Moradores que passavam pelo local precisaram se proteger dos tiros. "Estava saindo do Buraco do Lacerda e uma 'blazer' (viatura policial) passou do meu lado. Fiquei com medo de atirarem neles e me escondi em uma lanchonete", contou uma moradora. Outro relato que circulou nas redes sociais dá conta de que o clima era de tensão até na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Manguinhos, devido ao tiroteio.