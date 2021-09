Reprodução/redes sociais Nuvem 'engoliu' a cidade de Franca e assutou os moradores

Um fenômeno da natureza assustou os moradores do município de Franca, localizada a 313 km de São Paulo, neste domingo (26). Isso porque uma tempestade de poeira invadiu a cidade. As informações são do jornal A Folha de S.Paulo. Assista o momento em que a densa núvem 'engole' parte do interior paulista:

Tempestade de areia em Franca (SP) pic.twitter.com/ST2HH40IfD — Michel Barbosa (8ª conta) (@mic8a) September 27, 2021





A ocorrência impossibilitou os comerciantes a permanecerem com as portas abertas e os motoristas de dirigir pela cidade. Moradores também relataram dificuldade para respirar durante a passagem do fenômeno.

Eduardo Rodrigues Sanches, comerciante de 56 anos, percebeu a nuvem de poeira quando saia para levar o filho a um supermercado local. "Foi uma cena apavorante, ficou tudo tomado pela poeira, eu não enxergava nada na minha frente. Do lado, muitas sacolas, folhas e papéis estavam voando para todo lado e até o carro sacudia com o vento. Todo mundo ligou o pisca alerta dos carros. Fiquei com medo porque a gente não pode subestimar a força da natureza."

Assustador! Barretos (SP), Franca (SP), Ribeirão Pretos (SP) e Frutal (MG) são algumas das cidades que registraram uma tempestade de areia no fim da tarde de hoje.



Por: Mídia NINJA pic.twitter.com/v46OvHdr82 — Notícias De Cabo Frio (@frio_noticias) September 26, 2021





Jardinópolis, Orlândia, Dumont e Ribeirão Preto também registraram situações semelhantes. Em todos estes pontos houve falta de energia e, em algumas localidades, queda de serviço de internet.





A orientação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) foi de não desperdiçar água durante o processo de limpeza dos imóveis, pois a região, atualmente, enfrenta um período de racionamento no abastecimento hídrico.

"Sabemos que o evento atípico de hoje (26/9) trouxe uma grande quantidade de poeira e fuligem para dentro das casas. Mas o município passa por um período de severa estiagem, com rodízio no abastecimento de água. É preciso que todos que usem a água de forma consciente, sem desperdícios" informou a Sabesp.