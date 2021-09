Reprodução Luciano Hang usando algema em vídeo publicado no Instagram

Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, publicou um vídeo em seu Instagram nesta segunda-feira (27) em que aparece com um dos braços algemados. Segundo Luciano, o objeto foi comprado para evitar gastos públicos caso ele seja preso pela CPI da Covid. O empresário está com depoimento marcado para quarta-feira (29).

“Estou indo na CPI com o coração aberto. Gentileza gera gentileza, respeito gera respeito. Eu quero que eles façam as perguntas e eu tenha todo o tempo do mundo para responder. Eu tenho tanto tempo, toda a quarta-feira vai estar disponível. Eu trabalho 24 horas por dia, então vou ter todo o tempo do mundo”, disse o empresário:

Boa! Vão deixar o véio falar, esses vagabundos??? pic.twitter.com/qMr3NyyPfa — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) September 27, 2021

A algema foi comprada para o caso dos senadores "não aceitarem aquilo que vou falar". O empresário disse que entregará uma chave para cada senador para que possa ser preso.

Hang vai depor na CPI para auxiliar as investigações sobre o chamado tratamento precoce, defendido por ele e pelo presidente Bolsonaro. Em documentos entregues para CPI sobre o caso da Prevent Senior, o nome de Regina Hang , mãe do empresário, aparece como um dos pacientes que estavam sob medicação do "kit covid".