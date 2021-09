undefined Empresário bolsonarista Luciano Hang

A CPI da Covid aprovou nesta quinta-feira (23) o requerimento para a convocação do empresário bolsonarista Luciano Hang. A oitiva foi marcada para a próxima quarta-feira (30), às 10h.



Hang é defensor assíduo de medicamentos comprovadamente ineficazes para o tratamento da Covid-19, como a cloroquina e a ivermectina. A CPI da Covid suspeita da ligação do dono da Havan com o gabinete paralelo do Ministério da Saúde.

O grupo seria formado por profissionais sem vínculo com a pasta. A cúpula da CPI acredita que o gabinete definia as políticas de combate à pandemia.

Dossiê da Prevent Senior

Segundo um dossiê feito por médicos que trabalharam na operadora de saúde Prevent Senior, a declaração de óbito da mãe do empresário bolsonarista, Regina Hang, teria sido 'fraudada'.

Segundo o documento, Regina teria sido medicada com o tratamento precoce (hidroxicloroquina, azitromicina e colchicina) e medicamentos experimentais, diferentemente do que relatou seu filho, e teria morrido em decorrência da Covid em 3 de fevereiro.

O relato sobre a mãe de Hang consta do capítulo "Da suposta fraude nas declarações de óbito", do dossiê de mais de 60 páginas.

"O prontuário médico da sra. Regina Hang prova que ela utilizou o kit antes de ser internada e que repetiu o tratamento durante a internação, assim como registram que seu filho, sr Luciano Hang, tinha ciência dos fatos", diz o dossiê. O empresário nega.