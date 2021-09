Reprodução Delegado Da Cunha, indiciado por peculato

O delegado Carlos Alberto da Cunha, de 43 anos, conhecido como "Da Cunha" , voltou a publicar nas redes sociais vídeos de uma operação policial na Cracolândia, em São Paulo, que, segundo ele, teria acontecido na última sexta-feira. As cenas, aparentemente filmadas pelo próprio delegado e divulgadas em seu perfil do Instagram neste domingo, mostram a Polícia Civil tentando dispersar centenas de usuários de crack da região. Da Cunha foi indiciado pela Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo na quinta-feira (24) sob a suspeita de peculato.

No vídeo de pouco mais de um minuto, o delegado youtuber pede a atenção do governador e prefeito da capital paulista e fala que os usuários de crack “precisam de vagas e pessoas do lado incentivando a internação”. Ele complementa afirmando que “os traficantes precisam ser presos”.

Por volta de 30 segundos do vídeo, é possível ouvir a voz de outro homem comentando com Da Cunha sobre ter pessoas “muito bem vestidas” no local. “Tem o usuário habitual e o usuário viciado, tem gente de tudo quanto é tipo”, diz. Em seguida, faz uma afirmação: “a gente vai é levar tiro se ficar aqui”. No vídeo, o rosto do homem, não identificado, aparece ao lado de Da Cunha.

O delegado youtuber usou o post para parabenizar a ação dos agentes civis e militares, e convidar o público a conferir o seu novo vídeo no YouTube, no qual ele conversa com algumas pessoas em situação de rua da Cracolândia e mostra o movimento do bairro durante a noite. Ainda na publicação, o policial prometeu uma "live" para esclarecer a “perseguição” que vem sofrendo da imprensa. Até o início desta tarde, o conteúdo já tinha mais de 200 mil visualizações no Instagram e cerca de 166 mil no YouTube.