Divulgação/LEC baleia-fin









Uma baleia-fin (Balaenoptera physalus), que é uma espécie considerada em extinção, encalhou sem vida e foi encontrada em estado avançado de decomposição, na última terça-feira (21), na Praia Grande da Ilha do Mel, em Paranaguá (PR).

A baleia é um macho adulto, medindo quase 20 metros. A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), via Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), aguardou melhores condições oceanográficas e encaminhou duas equipes até a ilha na manhã de ontem para o registro do encalhe e coleta de materiais biológicos e avaliação da condição da carcaça.

Segundo a bióloga, Camila Domit, é a primeira vez que o encalhe de baleia-fin é registrado no Paraná. “Este é um registro incrível para a nossa região e o trabalho da equipe que conduz a necropsia permitirá que os pesquisadores avaliem a condição de saúde e a possível causa da morte do animal”, ressaltou a coordenadora do laboratório.

Amostras biológicas serão enviadas para laboratórios parceiros para apoiar projetos de pesquisa direcionados a esta espécie de amplo interesse global.





A operação de atendimento do encalhe também mobilizou o Instituto Água e Terra (IAT) e 27 servidores da Prefeitura de Paranaguá para destinar a carcaça do animal devido a estrutura e logística disponível na ilha.

Oprocedimento para enterrar a carcaça da baleia acontece em conformidade com o Protocolo de Atendimento a Encalhes de Animais Marinhos no Litoral do Paraná – PRAE (SEDEST/IAT/IBAMA).

Sobre a baleia-fin

A baleia-fin é a segunda maior espécie de baleia existente no oceano (maior do que ela apenas a baleia azul). É considerada uma espécie ameaçada de extinção e está envolvida no Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção – PAN/ICMBIO.