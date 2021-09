Foto: Getty Images Vulcão de Fogo entra em erupção na Guatemala

O vulcão de Fogo , o mais eruptivo da América Central, localizado a 45 quilômetros da capital guatemalteca, entrou hoje (23) em atividade sísmica, com explosões, expulsão de cinzas e avalanches de material incandescente. Nos últimos dias, o vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, entrou em erupção e vem causando estragos na Espanha .

Segundo o Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh) da Guatemala, a lava do vulcão, situado 3.763 metros acima do nível do mar nos departamentos de Escuintla, Sacapéquez e Chimaltenango, já percorreu cerca de seis quilômetros, tendo atingido já a base do cone vulcânico.

A atividade estromboliana é observada na cratera do vulcão, de onde avançam dois fluxos de lava de 350 e 250 metros de comprimento nas ravinas de Ceniza e Trinidad, respectivamente, anunciou o Instituto.

O Insivumeh revelou ainda que a erupção provocou a descida de material vulcânico incandescente, fragmentos fluidos e gaseificados (fluxo piroclástico). Diante disso, as recomendações do governo da Guatemala é para que a população se mantenha longe das ravinas do vulcão e permaneça em vigilância.

Localizado entre as províncias de Escuintla, Sacatepéquez e Chimaltenango, o vulcão do Fogo é um dos três gigantes ativos do território junto com Pacaya (sul) e Santiaguito (oeste).

Durante uma live sobre atualizações do vulcão de fogo, o porta-voz do Instituto de Vulcanologia, Emilio Barillas, explicou que a nova fase eruptiva é a mais forte registrada desde 3 de junho de 2018. Nesta data, uma potente erupção causou uma avalanche que deixou 215 mortos e um número similar de desaparecidos.