A Polícia Civil espera a localização do barco onde estavam o empresário Leonardo de Andrade, de 50 anos, e a ex-mulher dele, a corretora de imóveis Cristiane Nogueira, de 48 anos, para saber o que aconteceu. Os corpos dos dois já foram encontrados, e a perícia apontou afogamento como causa das mortes. De acordo com o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP (Angra dos Reis), responsável pelas investigações, o fato do corpo de Cristiane ter sido resgatado na Restinga de Marambaia, Zona Oeste do Rio, e o de Leonado na Praia do Provetá, em Angra dos Reis, Costa Verde fluminense, pode ser explicado pela presença de correntes marítimas. Ainda segundo o delegado, é provável que o barco esteja perto de onde o corpo de Leonardo foi encontrado.

"Há correntes marinhas que podem justificar esse distanciamento entre os corpos. A região da Praia do Provetá fica voltada para o mar, com muitas correntes marinhas ali. Continuamos investigando e vamos aguardar o resgate da embarcação para saber o que aconteceu", explica o delegado, acrescentando que a região tem grande profundidade, podendo chegar a 38 metros, o que dificulta o trabalho de busca e de retirada do barco

"A localização dos corpos pode ajudar a achar o barco. É provável que ele esteja onde Leonardo foi encontrado."



O trabalho de busca e remoção deverá ser feito pela Capitania dos Portos.

Pelo Google Earth, a distância aproximada entre os dois pontos, traçada em linha reta, é de 54 quilômetros. O corpo de Cristiane foi encontrado no dia 29 de agosto na Restinga de Marambaia, sem sinais de violência. Já o de Leonardo foi avistado nesta quarta-feira por pescadores na Praia de Provetá, em Ilha Grande. O cadáver do empresário estava enrolado em uma rede de pesca em uma região com muitas pedras, de difícil navegação.

No último dia 2, uma boia foi encontrada pela Capitania do Portos, também na Restinga de Marambaia. A confirmação de que o objeto resgatado pertence à traineira onde estava o casal foi feita pela polícia. Uma janela compatível com a da embarcação também foi localizada. Ela estava boiando e foi encontrada por um pescador.



O empresário passava um fim de semana com a ex-mulher, Cristiane Nogueira, de 48 anos, quando saíram para um passeio. Eles pegaram emprestado de um amigo a embarcação, que já havia pertencido a Leonardo, e disseram que veriam o pôr do sol numa ilha próxima. Desde então, a família não conseguiu mais contato.

A polícia obteve imagens de câmeras de segurança da área externa da casa onde estavam Leonardo e Cristiane pouco antes de saírem para o passeio no mar. As gravações mostram o momento em que o casal deixa o imóvel, pouco depois das 17h do dia 22 de agosto. A filmagem mostra Leonardo saindo da casa primeiro. Cristiane vem em seguida e deixa o local após trancar uma porta. Os dois caminham em direção ao mar.



Segundo depoimentos colhidos pela polícia, o casal usou um barco emprestado, que já havia pertencido a Leonardo. Ele tinha conhecimento de navegação e pilotava a traineira, que segue desaparecida.

Nas redes sociais, a filha de Leonardo, a estudante Maria Alice Morett, de 18 anos, postou um texto em homenagem ao pai junto com uma foto dos dois, quando ela ainda era criança. Maria Alice agradece e diz que teve "o melhor pai do mundo". Para ela, a história teve um desfecho triste, mas que já era esperado.

"A incerteza do desaparecimento deixava a gente sem saber o que sentir. Encontrá-lo é, de certa forma, um alívio para nós. Eu já estava me preparando para essa notícia. Meu pai está morto, não tenho muito o que dizer. Ainda estou anestesiada, parece que minha ficha ainda não caiu, mesmo já esperando por isso", disse Maria Alice, muito abalada.