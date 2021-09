Divulgação/Corpo de Bombeiros Avião de pequeno porte cai em Jd Vista Alegre / Biritiba-mirim nesta segunda-feira, 06

Por volta do meio dia desta segunda-feira, 06, um avião monomotor de pequeno porte caiu na rua das Hortências, no município de Biritiba-mirim, São Paulo. Ainda não há informações sobre o que provocou a queda. Não há registro de feridos.

A aeronave de modelo P56C é propriedade do Aeroclube de Biritiba-Mirim. O estabelecimento informa que está apurando as causas do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado após a queda do avião, não houve vítimas e o local em que a aeronve foi deixada está em segurança para a população.