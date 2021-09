Reprodução / CNN Brasil Veículos descem no sentido litoral paulista

De acordo com a Ecovias, em 32 horas, mais de 130 mil veículos desceram a serra em direção ao litoral paulista e passaram pelas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), até a manhã deste sábado (4). Além disso, mais de 410 mil veículos são aguardados para este feriado.

De acordo com apuração do G1 , o número é quase duas vezes maior que o mesmo período do ano passado, quando 260 mil veículos desceram a serra. Apenas entre a 0h dessa sexta-feira (3) e 8h30 deste sábado, 131 mil veículos já passaram pelas rodovias, informou a Ecovias.

Pessoas que viajaram na tarde de ontem enfrentaram congestionamento nas rodovias dos Imigrantes e Padre Manoel da Nóbrega, a primeira sentido litoral e a segunda no sentido da pista norte da Imigrantes. O tráfego foi normalizado por volta das 21h.

O excesso de veículos também foi identificado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, do km 255 ao 253. A Via Anchieta não apresentou lentidão durante a noite de sexta.

Neste sábado, trânsito foi registrado na Rodovia dos Imigrantes e na Via Anchieta. Para a descida ao litoral, estão liberadas as duas pistas da Anchieta e pista Sul da Imigrantes.