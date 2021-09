Reprodução Talibã

Mais uma vez, o grupo fundamentalista Talibã adiou o anúncio dos membros do novo governo do Afeganistão neste sábado (4). A princípio, os extremistas haviam divulgado que dariam posse aos escolhidos durante a semana, depois nesta sexta-feira (3). Agora, continua sem haver previsão do anúncio.

No entanto, em nova manifestação pública, os talibãs informaram que "não precisam da ajuda dos Estados Unidos ou de qualquer outro país na luta contra o terrorismo" e que não temem o avanço da célula Estado Islâmico de Khorasan (ou Isis-K), que realizou um atentado que matou 170 pessoas no aeroporto de Cabul durante a evacuação ocidental.

"Nós estamos plenamente preparados para garantir a segurança do Afeganistão. Não precisamos da ajuda de ninguém nesse sentido ", disse Inamullah Samangani, membro da comissão cultural do grupo, segundo a agência de notícias local "Tolo News".

Avanço em área de resistência

Apesar do líder da resistência contra o Talibã no Vale da Panjshir, Ahmad Massoud, dizer que os fundamentalistas não estão avançando na região, a ONG italiana Emergency confirmou que os soldados do novo governo estão entrando cada vez mais no território.

Em comunicado, a entidade que mantém um centro cirúrgico e uma maternidade na vila de Anabah, informou que o grupo conquistou a região.

"No momento, a atividade do hospital não sofreu interferências e continua normalmente. Até agora, nós recebemos um número muito pequeno de feridos. Porém, não vamos comunicar os dados exatos deles, nem a proveniência dos pacientes para evitar possíveis riscos de instrumentalização", conclui a ONG.