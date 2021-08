Reprodução Glaidson Acácio dos Santos, preso pela PF

O relatório do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF) que embasou a prisão do ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos, de 38 anos, dono da GAS Consultoria Bitcoin — que prometia rendimentos exorbitantes mediante investimentos em criptomoedas — aponta que apenas os 27 maiores destinatários de recursos das contas bancárias do acusado e de sua empresa receberam cerca de R$ 2,3 bilhões entre 2018 e 2020. A lista das transferências milionárias, que para a PF indicam lavagem de dinheiro, inclui empresas de consultoria, escritórios de advocacia, pessoas físicas e até a Igreja Universal do Reino de Deus.

Ao todo, afirma o Relatório de Inteligência Financeira (RIF), ao qual O GLOBO teve acesso, as operações de Glaidson envolveram pelo menos 8.976 pessoas — sendo 6.249 físicas e 2.727 pessoas jurídicas. A partir de levantamento da Receita Federal, as 27 discriminadas são só as que, no período analisado, somaram aportes acima de R$ 20 milhões. Nesses dois anos, as transferências mais vultosas ocorreram para a MYD Zerpa Tecnologia Eireli, empresa da mulher de Glaidson, a venezuelana Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, que tem prisão decretada pela Justiça Federal e está foragida. Somadas as transações passam de R$ 477 milhões.



Em segundo lugar, aparece a empresa GLA Serviços de Tecnologia LTDA, da empresária Eliane Medeiros de Lima. Aberto em junho de 2008, o negócio que se descreve como de “agenciamento de serviços” recebeu R$ 324,8 milhões. Já a Consultoria em Soluções em Tecnologia Lima Eireli, de Tunay Pereira Lima, sócio de Glaidson e que também está preso, recebeu em sua conta R$ 224,9 milhões. Por sua vez, em sua conta pessoal, as transações para Tunay ultrapassaram os R$ 77 milhões em dois anos.



Aberto em 2019 e com sede em Brasília, o escritório de advogacia Carneiro Novais Advogados Associados — que tem como sócia Kamila Martins Novais, apontada pela Polícia Federal como uma das operadoras financeiras de Glaidson — recebeu aproximadamente R$ 40 milhões nesse período. A PF diz ainda que, na conta pessoal de Kamila, foram depositados mais R$ 38 milhões. A advogada tem um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal e é considerada foragida.

Já a empresa Consultória e Tecnologia dos Anjos Eireli, que pertence a Márcia Pinto dos Anjos, mulher de Tunay, e que está presa, recebeu de Glaidson o montante de R$ 60 milhões. Passaram também por sua conta pessoal, de acordo com os investigadores, mais R$ 37 milhões.



Você viu?

Entre a lista dos maiores beneficiários também está a Igreja Universal do Reino de Deus. No relatório da Receita Federal, os auditores afirmam que entidade recebeu R$ 29,47 milhões. Em uma interceptação telefônica autorizada pela Justiça, Michael de Souza Magno — conhecido como o "corretor das celebridades" e apontado como um dos operadores de Glaidson — conversa com um homem não identificado e afirma que o ex-garçom já foi pastor da igreja, mas que havia deixado a Universal para abrir sua empresa.

A assessoria da GAS tem informado que nenhum cliente foi lesado pela empresa e que os pagamentos estão sendo feitos. O GLOBO não conseguiu contato do casal Tunay e Márcia. O telefone do Carneiro Novais Advogados Associados estava desligado, assim como o de Kamila Martins Novais. A assessoria de imprensa da Igreja Universal do Reino de Deus ainda não respondeu aos questionamentos. Os outros citados não foram localizados.