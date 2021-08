Reprodução Polícia Militar

Contra o que é preconizado pelo regulamento da Polícia Militar de São Paulo (PMSP), deputados estaduais militares do estado têm defendido a participação de policiais militares (PMs) na manifestação a favor do governo Bolsonaro marcada para o dia 7 de setembro. A norma que proibe os agentes de participar de protestos está no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de São Paulo.

Apesar da defesa, os parlamentares dizem descartar apoio a um possível golpe ou à insurgência por parte da PM no ato previsto para o Dia da Independência.

Em defesa de um coronel afastado nesta semana por criticar o governador João Doria e o Supremo Tribunal Federal (STF), o deputado estadual Sargento Neri (Avante-SP) disse que o PM "não usou o Facebook institucional, usou o pessoal. Quem usou a polêmica para tirar proveito político nisso foi o João Doria. Antes de coronel, ele é um cidadão que tem seus direitos", opinou.

O coronel Aleksander Lacerda da PMSP foi afastado após chamar Doria de "cepa indiana", criticar o STF e incentivar a participação de colegas de farda no ato do dia 7 - pontos que também são proibidos pelo regulamento. A postagem foi classificada pela Procuradoria-geral da República (PGR) como "tentativa de levante".

"A forma como o governador fez foi totalmente injusta", argumenta o deputado estadual Major Mecca (PSL-SP). "Imagina no seu ambiente de trabalho, seu chefe te esculhambar, te expor para a empresa e externamente para os colaboradores? Chega a ser um assédio moral, porque nós temos regramento".

O deputado Castello Branco (PSL-SP), que é apoiador de Bolsonaro, concordou com os colegas e foi além, afirmando que o afastamento insuflou a PM a participar do ato. "Foi um tiro no pé. Porque só fez unir mais a Polícia Militar em torno dos ideias patrióticos que eles acreditam".

Você viu?

Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), esses deputados fazem parte de um grupo com seis representantes da Polícia Militar e dois do Exército. A defesa do coronel Aleksander Lacerda foi unanime entre eles.

"Ele [Doria] criou uma crise para a segurança pública totalmente desnecessária", afirma o Coronel Telhada (PP-SP). "Seria um movimento tranquilo que ia acontecer normalmente e tomou um vulto devido à ação do próprio governador, que foi mais uma vez acintoso, prepotente. Se o

coronel errou, use as medidas disciplinares".

Apesar das proibições e do apoio aos policiais para que participem do ato do dia 7 de setembro, os deputados afirmam que os PMs não apoiam um golpe, mesmo o assunto preocupando muitos governadores de outros estados.

Invoco o art 5º para manifestar apoio ao Cel PM Aleksander Lacerda, afastado das funções de Cmt no CPI 7, em Sorocaba, após declarar apoio às manifestações em defesa da democracia que ocorrerão no dia 7 de setembro

CLIQUE E LEIA: https://t.co/wk3I80jVHv pic.twitter.com/8rmMM10TXE — Coronel Nishikawa (@CelNishikawa) August 23, 2021

"A ida no dia 7 tem o objetivo de demonstrarmos nosso amor à nação e nossa preocupação em relação à liberdade de expressão. Ninguém vai enfrentar os poderes constituintes, todo mundo respeita o STF", afirma Mecca, apesar da postagem do PM afastado confrontar a Corte.



Entre os policiais da reserva que pretendem ir ao ato, há relatos de grupos que pretendem ir armados para a manifestação, mesmo à paisana. "São posições individuais, não da Força. A maioria das pessoas não vai lá armada, com essa animosidade", diz Castello Branco.

"Isso [golpe ou motim] é bobagem. Estão falando que vem 50 ônibus do interior. Aonde que está vindo 50 ônibus? Não tem nem malha para isso", afirma Telhada.

- Com informações do portal UOL.