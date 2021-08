Foto: Bruno Kelli/Amazonia Real População brasileira ultrapassa 213 milhões de habitantes, diz IBGE

A população brasileira atingiu a marca de 213.317.639 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. Conforme noticiado pelo G1, o valor se refere a 1 de julho deste ano e representa um crescimento de cerca de 0,7% em relação à população estimada em 2020.

No ano passado, o IBGE estimou um total de 211,8 milhões de habitantes no Brasil.

Em 2021, São Paulo segue o estado mais populoso, com 46,649 milhões de pessoas, concentrando 21,9% da população total do país. Em seguida estão Minas Gerais, com 21,411 milhões, e Rio de Janeiro, com 17,463 milhões.

A menor população foi estimada em Roraima, com 652.713 pessoas. No entanto, o estado teve o maior aumento percentual em um ano, de 3,4%. Já o Piauí, com 3,289 milhões de pessoas, registrou o menor aumento percentual, de 0,2%.

Os cinco estados menos populosos somam cerca de 5,8 milhões de pessoas e estão na região Norte. Apenas três têm menos de 1 milhão de habitantes: além de Roraima, o Amapá, com 877.613, e o Acre, com 906.876. Os outros dois são Tocantins, com 1.607.363, e Rondônia, com 1.815.278.

O estudo do IBGE é referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos, e um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios.