Montagem iG / Reprodução @BombeirosPMESP Incêndio causou nova chuva de fuligem nesta quinta (26)

Nas redes sociais, moradores de diversas regiões de São Paulo relataram uma nova "chuva de fuligem" na tarde de hoje horas após um incêndio atingir uma empresa de produtos químicos no Jardim Califórnia, em Barueri . Pelo menos três corpos foram encontrados carbonizados pelo Corpo de Bombeiros além dos feridos.

A prefeitura da cidade informou, por meio de nota, que a fumaça preta que cobriu o céu da região é "extremamente tóxica" e pediu que as pessoas que estivessem no local e inalaram o ar contaminado procurassem uma unidade de saúde.

No Twitter, moradores da capital paulista relataram fuligem, que chegou às casas da região. O episódio se repete dias após o fenômeno também ser avistado nas residências depois de um incêndio atingir o Parque Estadual de Juquery, na Grande São Paulo .

"Tá chovendo fuligem de novo. Só espero que não seja tóxico, já que muito provavelmente vem do incêndio do galpão de produtos químicos que passou no jornal", disse uma internauta. "Está tendo tanta queimada em são paulo que até agora ainda tá caindo fuligem", afirmou outro.



"Voltou a cair fuligem aqui na Zn, incêndio em Barueri com nuvem de fumaça tóxica também preocupa. Que inferno nos enfiamos", comentou um terceiro.