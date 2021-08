Reprodução Incêndio na área de mata do Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo

O incêndio que atingiu a área de mata do Parque Estadual do Juquery neste domingo, na Grande São Paulo, foi extinto por volta das 5h desta segunda-feira (23) pelo Corpo de Bombeiros, após mais de 20 horas. As chamas se inciaram após a queda de um balão. Segundo a prefeitura da cidade, mais da metade da área de mata do parque foi devastada.

As chamas promoveram uma "chuva de cinzas", que, com a ação do vento, se espalharam e foram vistas em residências de regiões mais próximas.

Cerca de 90 militares Corpo de Bombeiros d mais de 100 profissionais da Defesa Civil e brigadistas voluntários atuaram no combate ao incêndio.



Seis suspeitos de soltar o balão foram presos em Franco da Rocha, próximo do parque, segundo informações da TV Globo. O grupo foi liberado após o pagamento da fiança.