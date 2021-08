Reprodução/Facebook Clésio Salvaro









O prefeito de Criciúma (SC), Clésio Salvaro (PSDB), causou uma enorme polêmica ao demitir um professor da rede municipal e anunciar a decisão em sua página no Facebook. De acordo com Clésio, o profissional exonerado exibiu, em sala de aula, um clipe musical "erotizado e de forma inapropiada", referindo-se ao clipe da música Etérea, do rapper Criolo (veja o clipe abaixo).





Ainda segundo o prefeito do município catarinense, que possui cerca de 217 mil habitantes e fica a cerca de 200 km da capital Florianópolis, a sua gestão não concorda "com esta viadagem".

"Nós não permitimos. Não toleramos. Está demitido esse, sei lá, profissional. Com essa viadagem em sala de aula, nós não concordamos. E se os pais souberem de algo parecido, que foi exposto aos seus filhos, por favor, entre em contato com o município de Criciúma. O profissional será exonerado de forma imediata, sem chances de continuar sendo funcionário da Prefeitura de Criciúma", disse Clésio em vídeo publicado no Facebook.

Você viu?

Reações

Segundo informações da imprensa local, o Ministério Público de Santa Catarina vai denunciar o prefeito por "discurso homofóbico". Além disso, a fachada da Catedral São José de Criciúma foi pichada com frases: "Homofobia é crime!" e "Fora Salvaro".





O diretório do PSOL, da cidade de Tubarão, que fica na região de Criciúma, manifestou-se pelas redes sociais.

Nossa solidariedade ao professor que foi injustamente destituído e à todos os professores que veem enfrentando cerceamento e perseguição por esta onda conservadora e antidemocrática que infestou esta nação. — PSOL Tubarão (@psoltb) August 26, 2021













"Não há erotismo no clipe"

De acordo com o especialista entrevistado pelo IG, Lucas Labaki Agostinho, coordenador de projetos do Núcleo Espiral, ONG especializada na educação contra a prática de violência à criança e ao adolescente, o conteúdo do clipe não é inadequado para o público infantil. Ele também ressaltou que a discussão sobre a diversidade está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lucas ainda recordou que a canção Etérea, inclusive, foi indicada ao 20º Latin Grammy Awards como melhor música em língua portuguesa.

"A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirma que a diversidade deve ser um tema tratado na escola. Além disso, por que o clipe é considerado erótico? Não mostra nada obsceno e nenhuma pessoa nua. Só são corpos. E vestidos. Não consigo ver erotismo e promiscuidade no vídeo", afirmou o especialista.



Criolo se posiciona



Depois de toda a repercussão sobre a demissão do professor, o cantor Criolo usou as suas redes sociais para falar sobre o assunto. O rapper considerou a exoneração "lamentável".