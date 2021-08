O Corpo de Bombeiros de São Paulo trabalha há cinco horas em um incêndio de grandes proporções na cidade de Barueri, localizada na Região Metropolitana de São Paulo. Já no final da tarde, a corporação confirmou que três corpos foram carbonizados no local. A princípio, a informação era de que não havia vítimas.

De acordo com os Bombeiros, às 11h30 desta quinta-feira (26), houve o registro de uma fumaça num estabelecimento comercial (indústria de reciclagem), na Rua das Antilhas, nº 571, no Jardim Cafifórnia, em Barueri. No início, quatro viaturas foram enviadas ao local.

Depois, por volta das 16h, o Corpo de Bombeiros afirmou que permanecia na região, combatendo o fogo no imóvel. A esta altura, já com 16 viaturas e 49 homens no endereço. Já perto das 17h, a corporação enviou mais oito pessoas, totalizando 57, além de mais duas viaturas ao local.