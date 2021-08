Reprodução McDonald's é flagrado repleto de baratas em shopping no Piauí

Um quiosque do McDonald's , no Teresina Shopping, na capital do Piauí, viralizou nas redes sociais no último sábado (21) após ser flagrado com uma infestação de baratas. O insetos 'passeiam' sobre alimentos e itens utilizados para manusear sorvetes. As informações são do portal G1. Veja as cenas:

nunca mais tomo sorvete do mc donalds do teresina shopping pic.twitter.com/C6TXOMxcXm — Fernandes (@davifernandespi) August 22, 2021





Nas imagens, é possível observar que o local encontra-se sujo e sem as mínimas condições para a conservação, manuseio ou comercialização de alimentos. A logomarca marca do McDonald's, bem como seus produtos vendidos no local, são filmados.

De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, a Gerência Municipal de Vigilância Sanitária disponibilizou de uma equipe fiscalizatória para apurar as denúncias e tomar as devidas providências.

A assessoria do McDonald's, do Teresina Shopping, informou tomou conhecimento dos fatos e que tomará os procedimentos necessários.





McDonald's

A empresa já tomou conhecimento do vídeo e está apurando os fatos, mas afirma que já adotou todos os procedimentos necessários. Informa ainda que possui rígidos procedimentos de limpeza, higiene e segurança do alimento, os quais são constantemente reforçados.